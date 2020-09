Neşe camianın ileri gelenlerinin desteğini aldı

Binatlı'da Orsel Neşe, başkan adayının çıkmaması üzerine, başkanlığa devam kararı alırken, camianın ileri gelenlerinin desteğini de aldı

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Lig ekiplerinden Binatlı'da Orsel Neşe, başkan adayının çıkmaması üzerine, başkanlığa devam kararı aldı. Adaylık başvurusunu divan başkanı Emir Kasapoğlu'na veren Orsel Neşe, Çarşamba akşamı yapılacak olan genel kurulda üyelerin onayını isteyecek.

Konu ile ilgili olarak Binatlı Yılmaz Spor Kulübünden yapılan açıklama şöyle:

“Çarşamba akşamı Saat 20:30 kulüp binamızda gerçekleştireceğimiz genel kurulumuzda yıllardır kulübümüz Binatlı Yılmaz Spor Kulübünün başarısı için her alanda canla başla çalışan ve kulübümüzün başarısı için ter döken başkanımız Orsel Neşe’nin camiamızın ileri gelenlerimizin ve büyüklerimizin de desteğini alarak bu zorlu ve kritik dönemde kulübümüzün başına tekrar geçme kararı alması camiamızda sevinçle karşılandı.

Her zamankinden daha çok destek bekleyen ve sahip çıkmamız gereken bir döneme giriyoruz.. Bu nedenle camiamızı, sevenlerimizi ve kulübümüze gönül verenlerimizi genel kurulumuza bekleriz. Her zamankinden daha güçlü olacağımızı ve çalışacağımızı bölgemize ve tüm halkımıza duyururuz. Gönüller bir olsun.”