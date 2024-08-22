Nelsson için 4 takım devrede

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular da merak konusu. Son olarak sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
The Guardian'da çıkan habere göre West Ham United, Victor Nelsson'un peşinde.
Haberde transferin 12 milyon sterlin civarında bir rakama bitebileceği belirtildi.
Öte yandan Nelsson için Sevilla, Lille ve Bologna'nın da devrede olduğu ifade edildi.
Victor Nelsson bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıktı.
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