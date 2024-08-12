Necip Uysal, Rıza Çalımbay'ın rekoruna ortak oldu

Beşiktaş'ta 16. sezonuna başlayan kaptanNecip Uysal, siyah-beyazlı takımda en fazla sezonda forma giyen Rıza Çalımbay'ın rekoruna ortak oldu.
Sergilediği istikrarlı performansla dikkati çeken 33 yaşındaki futbolcu, altyapısında yetiştiği siyah-beyazlı ekipte 2009-2010'dan itibaren tüm sezonlarda forma giyerek Rıza Çalımbay'ı yakaladı.
Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında kabul edilen Çalımbay, 1980-1981'de başladığı profesyonel kariyerini 1995-1996 sezonu sonunda noktalamıştı. Rıza Çalımbay, futbolcuk kariyerinde sadece Beşiktaş'ta görev yaptı.
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