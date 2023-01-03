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Ne Ümraniye, ne Hatay sevindi

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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Hangi KrediÜmraniyespor, Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı

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Ne Ümraniye, ne Hatay sevindi
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı.
HangiKrediÜmraniyespor ile AtakaşHatayspor sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla AtakaşHatayspor puanını 16'ya, HangiKrediÜmraniyespor ise 11'e yükseltti.
Ümraniye temsilcisinin gollerini 39'da DurelAvounou ile 67'de penaltıdan Umut Nayir kaydetti. Hatay ekibinin sayıları ise 24'te Ayoub El Kaabi ile 53'te Saba Lobjanidze'den geldi.
Hangi Kredi Ümraniyespor'da 78'de Allyson kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
 
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