Ne Trabzon ne Kayseri

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Burak Şeker, Volkan Ahmet Narinç, Bilal Gölen
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, Lopes, Aziz Behic, Fernandes (Dk. 68 Hasan Hüseyin Acar), Kvrzic, Lennon, Henrique (Dk. 88 Alibec), İlhan Parlak (Dk. 67 Muğdat Çelik)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 46 Serkan Asan), Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Diabate (Dk. 46 Afobe), Bilal Başacıkoğlu (Dk. 68 Yusuf Sarı), Ekuban
Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla Avcı yönetiminde 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Trabzonspor puanını 14'e, galibiyet hasreti 7 maça çıkan Hes Kablo Kayserispor ise 10'a yükseltti.
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