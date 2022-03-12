Ne Lefke’ye, ne Doğan’a yaradı

Zirve hedefindeki Lefke ile Doğan Türk Birliği’nin Lefke Karadağ’daki mücadelesinde takımlar ikişer gol atarken sahadan birer puanla ayrılarak liderin kaybettiği haftada zirveye yaklaşma şanslarını teptiler



Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Engin Akkagün, İbrahim Katmer

Lefke: Mehmet Özeralp, Kemal Solkanat (64.Dk Mehmet Toros), Semih (76.Dk Aziz), Yılmaz Şipal, Kasım, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Aykut, Yakup Esmerarslan (87.Dk Yılmaz Çetin), Kaan, Rahmi

DTB:Dursun Cem, Salih (75.Dk Mahmut), Çağrı (85.Dk Arseven), Tansel (61.Dk Halil), Aydın (61.Dk Billy), Ahmet Sönmez, Ali Akbulut, Ali Savaşan, Doğukan (61.Dk Sercan), Farouk, Hamit

Goller: 16.Dk Kemal,69.Dk Mehmet Toros(Lefke)- 48.Dk Doğukan,80.Dk Ahmet Sönmez (DTB)



Niyazi ERGÜLEN

Süper Ligin 2 güçlü takımı Lefke ile Doğan Türk Birliği arasındaki çekişmeli maç 2 – 2 berabere tamamlandı.

8.Dk:DTB atağında Aydın’ın etkili vuruşunda kaleci Mehmet Özeralp topu kornere çeldi.

16.Dk: Lefke atağında Kemal şutunu attı. Kaleci Cem’in elinden sektirdiği top filelere gitti. Lefke 1-0 DTB

48.Dk: DTB köşe atışında Ahmet Sönmez kafayla topu indirdi ve Doğukan’ın vuruşunda top filelere gitti. Lefke 1-1 DTB

69.Dk: Lefke atağında soldan Yılmaz ceza alanına ortaladı ve Kasım’ın vuruşunda top direkten geldi. Dönen topu iyi takip eden Mehmet Toros’un vuruşunda top filelere gitti. Lefke 2-1 DTB

80.Dk:DTB atağında Lefke defansı topu uzaklaştıramadı ve Ahmet Sönmez’in vuruşunda top filelere gitti. Lefke 2-2 DTB



Foto: Özgür Göksel