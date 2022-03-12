Ne Lefke’ye, ne Doğan’a yaradı

Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Engin Akkagün, İbrahim Katmer
Lefke: Mehmet Özeralp, Kemal Solkanat (64.Dk Mehmet Toros), Semih (76.Dk Aziz), Yılmaz Şipal, Kasım, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Aykut, Yakup Esmerarslan (87.Dk Yılmaz Çetin), Kaan, Rahmi
DTB:Dursun Cem, Salih (75.Dk Mahmut), Çağrı (85.Dk Arseven), Tansel (61.Dk Halil), Aydın (61.Dk Billy), Ahmet Sönmez, Ali Akbulut, Ali Savaşan, Doğukan (61.Dk Sercan), Farouk, Hamit
Goller: 16.Dk Kemal,69.Dk Mehmet Toros(Lefke)- 48.Dk Doğukan,80.Dk Ahmet Sönmez (DTB)
Niyazi ERGÜLEN
Süper Ligin 2 güçlü takımı Lefke ile Doğan Türk Birliği arasındaki çekişmeli maç 2 – 2 berabere tamamlandı.
8.Dk:DTB atağında Aydın’ın etkili vuruşunda kaleci Mehmet Özeralp topu kornere çeldi.
16.Dk: Lefke atağında Kemal şutunu attı. Kaleci Cem’in elinden sektirdiği top filelere gitti. Lefke 1-0 DTB
48.Dk: DTB köşe atışında Ahmet Sönmez kafayla topu indirdi ve Doğukan’ın vuruşunda top filelere gitti. Lefke 1-1 DTB
69.Dk: Lefke atağında soldan Yılmaz ceza alanına ortaladı ve Kasım’ın vuruşunda top direkten geldi. Dönen topu iyi takip eden Mehmet Toros’un vuruşunda top filelere gitti. Lefke 2-1 DTB
80.Dk:DTB atağında Lefke defansı topu uzaklaştıramadı ve Ahmet Sönmez’in vuruşunda top filelere gitti. Lefke 2-2 DTB
Foto: Özgür Göksel
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.