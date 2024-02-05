Ne Kartal, ne Doğan kanatlandı

Aksa Süper Ligin 17. Haftasının kapanış maçı nda Doğan Türk Birliği konuk olduğu Yenicami karşısında ilk devreyi 1 – 0 önde kapatırken, ikinci devrede Yenicami bu gole karşılık verince maç 1 – 1 tamamlandı

Atatürk StadıFerhat Tuna, Halil E. Canaloğlu, Serkan Özdenkciİdris, Hasan Kanlı (Dk.79 Doğukan), Koray H. Özteknik, Kaan Erdoğan, Görkem Büyükaşık (Dk.75 Kemal), Ali Üçtaş (Dk.19 Emirhan), Mahmut İneci, Yakup Şen, Serge Abak, Barış Kaya, Uzochukwu UgwuOzan, Ahmet, Ali Savaşan, Emre, Farouk Dadzie, Selim (Dk.84 Güvenç), Arda (Dk.62 Abdulquadri), Kenan, Rifat, Vilmar Junior, Efe Kande(Dk.46 Tunahan)Dk. 13 Kenan(D.T.B), Dk. 54 Uzochuwku(Yenicami)AKSA Süper Lig’in 17. hafta kapanış maçında Yenicami ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.Doğan Türk Birliği, 13. dakikada Yenicami’de Ali Üçtaş’ın sakatlanarak kenarda bulunduğu anda rakibini az adamla yakaladı ve geliştirdiği kontratakla Vilmar’ın asistinde Kenan Oshan’ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.54. dakikada gelişen Yenicami atağında Uzochuwku kaydettiği golle skoru 1-1 yaptı.83. dakikada Doğan Türk Birliği köşe atışında ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Ahmet Sönmez’in vuruşunun çizgiyi geçip geçmediği gerekçesi ile Girne ekibi uzun süre itirazlarda bulundu.87. dakikada Vilmar’ın topsuz alanda Mahmut İneci’ye yaptığı hareket beraberinde kırmızı kart getirirken Doğan Türk Birliği son bölümleri eksik oynadı.Bu sonucun ardından Yenicami 24, Doğan Türk Birliği 31 puana yükseldi. Ligde gelecek hafta Yenicami, Yeniboğaziçi’ne konuk olacak. Doğan Türk Birliği ise Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek.