Ne Kartal, ne Doğan kanatlandı

Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, Halil E. Canaloğlu, Serkan Özdenkci
Yenicami: İdris, Hasan Kanlı (Dk.79 Doğukan), Koray H. Özteknik, Kaan Erdoğan, Görkem Büyükaşık (Dk.75 Kemal), Ali Üçtaş (Dk.19 Emirhan), Mahmut İneci, Yakup Şen, Serge Abak, Barış Kaya, Uzochukwu Ugwu
Doğan T. Birliği: Ozan, Ahmet, Ali Savaşan, Emre, Farouk Dadzie, Selim (Dk.84 Güvenç), Arda (Dk.62 Abdulquadri), Kenan, Rifat, Vilmar Junior, Efe Kande(Dk.46 Tunahan)
Goller: Dk. 13 Kenan(D.T.B), Dk. 54 Uzochuwku(Yenicami)
AKSA Süper Lig’in 17. hafta kapanış maçında Yenicami ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Doğan Türk Birliği, 13. dakikada Yenicami’de Ali Üçtaş’ın sakatlanarak kenarda bulunduğu anda rakibini az adamla yakaladı ve geliştirdiği kontratakla Vilmar’ın asistinde Kenan Oshan’ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
54. dakikada gelişen Yenicami atağında Uzochuwku kaydettiği golle skoru 1-1 yaptı.
83. dakikada Doğan Türk Birliği köşe atışında ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Ahmet Sönmez’in vuruşunun çizgiyi geçip geçmediği gerekçesi ile Girne ekibi uzun süre itirazlarda bulundu.
87. dakikada Vilmar’ın topsuz alanda Mahmut İneci’ye yaptığı hareket beraberinde kırmızı kart getirirken Doğan Türk Birliği son bölümleri eksik oynadı.
Bu sonucun ardından Yenicami 24, Doğan Türk Birliği 31 puana yükseldi. Ligde gelecek hafta Yenicami, Yeniboğaziçi’ne konuk olacak. Doğan Türk Birliği ise Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.