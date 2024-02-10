Ne GG, Ne Göçmen güldü

STAT: Atatürk Stadı
HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Hakan Gök, İbrahim Katmer
GENÇLİK GÜCÜ:Remzi, Ali, (Orhan), Erol, Abu,Ümitcan, İbrahim, (Hasan), Mustafa
(Necati), Rifat, Asman (Kaan), Arif (Muhammet), Turgut
GÖÇMENKÖY: Kıvanç, Bilal, Isaac, Reşit, Remzi,Quentin, Musa(Mustafa Kızıl), Kadir
Mevlüt, (Samet), Eray (Arda Karacan), İbrahim (Süleyman)
Goller: Dk 27 İbrahim Köse(G. Gücü), Dk. 48 Samet Akrep(Göçmenköy)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 18. Hafta maçında ChinaBazaar Gençlik Gücü,Göçmenköy’ü konuk etti.
Atatürk Stadı’nda oynanan ve Mustafa Öztugay’ın yönettiği karşılaşmanın ilk devresinde China Bazaar Gençlik Gücü daha etkili olan taraftı. Karşılaşmanın 27’nci dakikasında İbrahim Köse ile öne geçen ChinaBazaar Gençlik Gücü, ilk devreyi 1 – 0 önde kapattı.
İkinci devreye hızlı başlayan Göçmenköy, 48. dakikada Samet Akrep’in golüyle skora dengeye getirdi. 1 – 1 Mücadelede başka gol olmayınca taraflar 1’er puanı hanelerine yazdırdılar.
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