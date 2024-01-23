Ne Beşiktaş’a, ne Adana Demir’e yaradı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Adana temsilcisi, İstanbul deplasmanında yaklaşık 45 dakika 10 kişiyle mücadele etti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı. Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Adana Demirspor'da, Yusuf Barasi 48. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 36'ya, Adana Demirspor ise 31'e yükseltti.

