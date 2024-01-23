banner913
banner932
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
53 0
Askerlik için 2006 doğumlulara son çağrı
Askerlik için 2006 doğumlulara son çağrı
20 0
 
Süte 5 TL indirim geldi
Süte 5 TL indirim geldi
28 0
Avrupa’da zirvedekiler kaybetmedi
Avrupa’da zirvedekiler kaybetmedi
16 0
“Gerçekle Düş Arasında” adlı oyun 3, 10 ve 17 Şubat’ta çocuklarla buluşacak
“Gerçekle Düş Arasında” adlı oyun 3, 10 ve 17 Şubat’ta çocuklarla buluşacak
24 0
İngilizler, 64 yıldır üsleri kullanıyor
İngilizler, 64 yıldır üsleri kullanıyor
31 0
Esnafa 5 yıl vadeyle 650 bin TL kredi
Esnafa 5 yıl vadeyle 650 bin TL kredi
22 0
banner1012
banner985

Ne Beşiktaş’a, ne Adana Demir’e yaradı

banner974
Ne Beşiktaş’a, ne Adana Demir’e yaradı
banner971
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Adana temsilcisi, İstanbul deplasmanında yaklaşık 45 dakika 10 kişiyle mücadele etti.
Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı. Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.
Adana Demirspor'da, Yusuf Barasi 48. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 36'ya, Adana Demirspor ise 31'e yükseltti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.