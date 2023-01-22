Ne Alanya ne Fatih Karagümrük

Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı. Corendon Alanyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Alanya temsilcisinin gollerini 6'da Umut Güneş ile 83'te Ivan Cavaleira kaydetti. İstanbul ekibinin sayılarını ise 59 ve 79'da Fabio Borini attı.
Bu sonuçla Corendon Alanyaspor puanını 25'e, VavaCars Fatih Karagümrük ise 22'ye yükseltti.
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