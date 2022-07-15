Ndue Göçmen'e imzayı attı

Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Lig ekibi Göçmenköy yabancı futbolcu transferinde daha önce anlaşmaya vardığı ve imza töreni düzenlediği Sessengon'nun ardından bir yabancıya daha imza attırdı. Göçmenköy Sessengnon'un ülke gelip gelmeyeceği konusunun netlik kazanmaması nedeniyle geçtiğimiz gün yapılan sezon açılışına katılan bir diğer yabancı futbolcu Ndue Mujeci'ye de bugün Futbol Federasyonu'nda imza attırdı.
Ndue, kendini Göçmenköy'lü yapan imzayı yönetici Hasan Kargılı'yla birlikte attı.
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