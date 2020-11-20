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Nazım Sangare Ankara'da yok

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Nazım Sangare Ankara'da yok
Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerde antrenmanın ilk bölümünde ağrıları artan Nazım Sangare, kamp kadrosunda yer almadı
Fenerbahçe Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde Nazım Sangare, Gökhan Gönül, Enner Valencia, Kemal Ademi, Harun Tekin ve Sinan Gümüş Ankara'ya götürülmedi.
 
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