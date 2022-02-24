Namık Kemal Lisesi Türkiye finallerine gidemedi

Namık Kemal Lisesi futbol takımı katıldığı Türkiye'nin Çorum ilinde düzenlenen yarı finallerde gruptan çıkma başarısı göstermesine rağmen son maçında yenilerek finallere katılma şansını kaçırdı

Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen "2021-2022 Liselerarası Futbol Şampiyonasında" şampiyon olan Namık Kemal Lisesi futbol takımı katıldığı Türkiye'nin Çorum ilinde düzenlenen yarı finallerde gruptan çıkma başarısı göstermesine rağmen son maçında yenilerek Türkiye Finallerine katılma hakkını elde edemedi.

Grupta oynadığı son maçta Konya Spor Lisesi ile 1-1 berabere kalarak grubunu lider tamamlayan Namık Kemal Lisesi futbol takımı Trabzon 15 Temmuz Şehitler Lisesi ile yaptığı yarı final mücadelesini 1-0 kaybederek finallere gidemedi.

Kadrosunda Trabzonspor alt yapısından futbolcuların bulunduğu Trabzon 15 Temmuz Şehitler Lisesi ile başa baş bir mücadele sergilen Namık Kemal Lisesi takımı son bölümde kalesinde gol görerek rakibine boyun eğdi.

Kılıçali Kahraman yönetimindeki NKL takımı futbolcuları oynadıkları karşılaşmalarda büyük beğeni toplarlarken, MTG alt yapısından yetişen Mert sezer ile Gazi Şıra Rizespor ve Samsunspor’dan davet aldığı bildirildi.



