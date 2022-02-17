Namık Kemal Lisesi, Bursaspor Lisesi’ni devirdi

KKTC Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "2021-2022 Liselerarası Futbol Şampiyonasında" şampiyon olan Namık Kemal Lisesi, Türkiye'nin Çorum ilinde düzenlenen yarı finallerde mücadelesine devam ediyor.

Namık Kemal Lisesi takımı dün Bursaspor Lisesi ile oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazanarak yoluna devam ediyor.

