K-PET Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy’ün alt yapısında futbol eğitimi alan çocukların futbol nedeniyle yaşadıkları mutlulukları yüzlerine yansıdı.

İngiltere’den, ülkeye döndükten sonra yeniden Göçmenköy Akademi bünyesine katılan Teysir Tarazi yönetiminde çalışan genç futbolcular, iyi birer futbolcu olmak için çalışıyorlar. Antrenmanlarda oldukça hırslı ve istekli olan genç yetenekler, çalışma arzularıyla teknik heyeti de memnun ediyorlar.

