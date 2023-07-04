Mustafa Yaşar, Doğan’da

Süper Ligin Girne temsilcilerinden Doğan Türk Birliği yeniden yapılanma çerçevesinde takımın başına Sedat Devecioğlu’nu getirdikten sonra transfer çalışmalarına devam ediyor. Girne ekibi, Yenicami’denHascanKırmaz’ı transfer ederken Kenan Oshan takımda tutulmuştu.

Tecrübeli golcüsü Halil Turan’ın Küçük Kaymaklı’ya gitmesi, Tansel Ekingen ve Aydın Aygın’ın futbolu bırakması sonrasında doğan boşluğu giderme adına Doğan Türk Birliği’nin son transferi Lapta’dan Mustafa Yaşar oldu.

Bonservisi ile transfer edilen 26 yaşındaki Yaşar, geride bıraktığımız sezon takımı adına 6 gol kaydetti.



