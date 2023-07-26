Mustafa Vardi, Karşıyaka'da

Miracle Değirmenlik takımı Mustafa Vardi konusunda Merit Alsancak Yeşilova ile anlaşma sağladı.
Miracle Değirmenlik Kulübü As Başkanı Ebru Törehan’nın titizlikle yürüttüğü transfer görüşmeleri sonrasında Vardi’yi bonservisli olarak kadrosuna katan Miracle Değirmenlik takımı oyuncuyu Miracle Karşıyaka takımına kiraladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.