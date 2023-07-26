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Mustafa Vardi, Karşıyaka'da

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Mustafa Vardi, Karşıyaka'da
Miracle Değirmenlik takımı Mustafa Vardi konusunda Merit Alsancak Yeşilova ile anlaşma sağladı.
Miracle Değirmenlik Kulübü As Başkanı Ebru Törehan’nın titizlikle yürüttüğü transfer görüşmeleri sonrasında Vardi’yi bonservisli olarak kadrosuna katan Miracle Değirmenlik takımı oyuncuyu Miracle Karşıyaka takımına kiraladı.
 
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