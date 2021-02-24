Mustafa Üçöz Sahası bakım istiyor

Niyazi ERGÜLEN

BTM Birinci Lig kulüplerinden Yılmazköy’ün maçlarını oynadığı Mustafa Üçöz Sahasına sezon tamamlandıktan sonra yeterli bakımı görmedi.

Geçtiğimiz sezon yemyeşil zemini ile dikkat çeken, K-PET Süper Lig playout maçlarına ev sahipliği yapan Mustafa Üçöz Sahası, 2021 sezonunun da iptal edilmesi ve çim türü nedeniyle yeşil görüntüsünden uzaklaştı. Giriş kapısı da kötü olan Mustafa Üçöz Sahasına, Spor Dairesinin de ilgi göstermesi bekleniyor.



