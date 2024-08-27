Mustafa Süzgen Lefke’de

Sezon öncesi hazırlıklarına teknik direktör Çağan Çerkez nezaretinde devam eden süper lig temsilcisi Lefke, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Değirmenlik’in başarılı futbolcusu Mustafa Süzgen’i de kiralık olarak kadrosuna katan Lefke, sezon öncesi hazırlıklarına da ara vermeden devam ediyor.Lefke takımı pazartesi günü başlayan ve 30 Ağustos’a kadar sürecek olan hazırlık için Acapulco’da kamp yapıyor.
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