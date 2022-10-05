Mustafa Süzgen Bolu’da göz doldurdu

Niyazi ERGÜLEN
Binatlı ile anlaşamadığı için futbola ülkemizde devam etmeyen Mustafa Süzgen, denenmek için Bolu Yeniçağaspor’da çıktığı ilk antrenmanda beğenildi.
Mustafa Süzgen, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeniçağaspor ile çıktığı ilk antrenman maçında 2 gol atarak göz doldurdu.
Yeniçağaspor teknik ekibinin olumlu rapor vermesi sonrasında Yeniçağaspor yöneticileri Mustafa Süzgen’in lisansını çıkarmak için girişimlere başladı.
Lisansın yetişmesi durumunda Mustafa Süzgen, futbol hayatını Yeniçağaspor’da sürdürecek.
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