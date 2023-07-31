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Mustafa Soytürk, Miracle Karşıyaka’da

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Mustafa Soytürk, Miracle Karşıyaka’da
Yeni sezon çalışmalarına devam eden süper lig temsilcisi Miracle Karşıyaka transfer çalışmalarını da ara vermeden sürdürüyor.
Birinci Lig ekibi Esentepe kulübü ile her konuda anlaşma sağlayan Miracle Karşıyaka başkanı Umut Düzdaban, genç futbolcu Mustafa Soytürk’ü transfer etti.
Mustafa Soytürk, dün yapılan antrenmana katılarak yeni takımıyla ilk idmanını yaptı.
 
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