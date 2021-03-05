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Mustafa Muhammed'e 1 maç ceza

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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed'e 1 maç men cezası verdi. Kurul, sarı-kırmızılı kulübün Mısırlı forvete kırmızı karttan dolayı ceza verilmemesi talebini ise reddetti

Mustafa Muhammed'e 1 maç ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübünün oyuncusu Mustafa Muhammed'e gördüğü kırmızı karttan dolayı ceza verilmemesi talebini reddederken, sarı-kırmızılı futbolcuya 1 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübünün, Mustafa Muhammed'in MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde, Futbol Disiplin Talimatı'nın maddeleri uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine karar verildiği bildirildi.
PFDK'nin bu doğrultuda Mustafa Muhammed'e rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.
 
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