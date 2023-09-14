Mustafa Menekşeli anılıyor

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü’ne uzun süre başkanlık yapan ve 3 yıl önce aramızdan ayrılan Mustafa Menekşeli anı maçı yapılıyor. Merhumun ailesi ve kulüp tarafından organize edilen maç 16 Eylül cumartesi günü saat 16:45’de Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe ile Göçmenköy arasında oynanacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.