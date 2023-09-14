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Mustafa Menekşeli anılıyor

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Mustafa Menekşeli anılıyor
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Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü’ne uzun süre başkanlık yapan ve 3 yıl önce aramızdan ayrılan Mustafa Menekşeli anı maçı yapılıyor. Merhumun ailesi ve kulüp tarafından organize edilen maç 16 Eylül cumartesi günü saat 16:45’de Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe ile Göçmenköy arasında oynanacak.
 
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