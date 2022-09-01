Mustafa Menekşeli anılıyor

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, kulübe uzun süre futbolcu ve başkan olarak hizmet eden kulübün fahri başkanlarından olan ve aynı zamanda mevcut kulüp başkanı Metin Menekşeli'nin babası olan merhum Mustafa Menekşeli'yi anıyor. Pazar günü Süper lig ekiplerinden Türk Ocağı ile oynayacağı anı maçı ile Mustafa Menekşeli'yi anacak olan kulüp tüm futbolseverleri maça davet etti.
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