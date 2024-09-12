Mustafa Menekşeli Anı Maçının kazananı Mormenekşe

Mormenekşe’nin efsane başkanlarından merhum Mustafa Menekşeli anı maçında Mormenekşe ile Mesarya karşı karşıya gelirken maçın galibi 3-2’lik skorla Mormenekşe oldu

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü ve merhum Mustafa Menekşeli’in ailesi tarafından organize edilen merhum Mustafa Menekşeli anı maçı oynandı. Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü’ne çok büyük ve önemli hizmetleri olan uzun süre başkanlık yapan ve 5 yıl önce aramızdan ayrılan Mormenekşe’nin efsane başkanlarından merhum Mustafa Menekşeli anı maçında Mormenekşe ile Mesarya karşı karşıya geldi. Mormenekşe Cemal Balses stadında oynanan karşılaşmada Futbol Federasyonuna bağlı hakemlerin görev yaptığı karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısı zevkli çekişmeli ve gol geçen karşılaşmada Mormenekşe rakibi Mesarya’yı 3-2 mağlup ederek Mustafa Menekşeli anı maçını kazanan taraf oldu.

ÖDÜL TÖRENİ

Merhum Mustafa Menekşeli anı maçı sonrasında Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı ve merhum Mustafa Menekşeli’nin oğlu Metin Menekşeli, yönetim kurulu üyesi Hilmi Öztemiz, Mormenekşe teknik direktörü Ahmet Ogan yaptıkları kısa konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde takımlara kupaları, karşılaşmayı yöneten hakemlere, Menekşeli ailesine ve Kulübe plaketleri, Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı ve merhum Mustafa Menekşeli’nin oğlu Metin Menekşeli, torunları, Mustafa Menekşeli, Emir Menekşeli, yöneticiler Hilmi Öztemiz, Mehmet Menekşeli, Sedat İzzigil, Mormenekşe muhtar Saim Aytürk tarafından verildi.

