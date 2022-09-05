Mustafa Menekşeli Anı Kupası Ocak’ın

Mormenekşe Gençler Birliği’nin çok uzun süre başkanlığını yapan ve mevcut başkan Metin Menekşeli’nin de babası olan merhum Mustafa Menekşeli, Mormenekşe ve Türk Ocağı arasında yapılan dostluk maçı ile anıldı.
Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda yapılan anı maçında konuk ekip Türk Ocağı maçı 3-1 kazanarak anı maçının galibi oldu. Maçtan sonra yapılan törende maçı yöneten hakemlere plaketleri, takımlara ise kupaları takdim edildi.
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