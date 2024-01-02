Mustafa İnanç ile Göçmenköy yolları ayırdı

Aksa Süper Lig ekibi Göçmenköy’ün başarılı futbolcusu Mustafa İnanç ve Göçmenköy yönetimi yollarını dostça ayırma kararı aldı.
İnanç’ın Mağusa'da ikamet etmesinden dolayı yol problemi yaşadığı ve bu sorunu yönetime ilettiği bilgisi edinildi.
Yönetimin de Mustafa'ya başka takıma transfer olması konusunda yardımcı olacağı öğrenildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.