Mustafa İnanç ile Göçmenköy yolları ayırdı

Aksa Süper Lig ekibi Göçmenköy’ün başarılı futbolcusu Mustafa İnanç ve Göçmenköy yönetimi yollarını dostça ayırma kararı aldı.

İnanç’ın Mağusa'da ikamet etmesinden dolayı yol problemi yaşadığı ve bu sorunu yönetime ilettiği bilgisi edinildi.

Yönetimin de Mustafa'ya başka takıma transfer olması konusunda yardımcı olacağı öğrenildi.

