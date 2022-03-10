Mustafa Hidayet Çağlar Stadı'nda sulama sistemi tamamlandı

Spor Dairesi Müdürlüğü, bir süreden beridir alt yapı ve zemin çalışmalarının devam ettiği Merit Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’na sulama sistemi kurulumunun tamamlandığını açıkladı

Spor Dairesi Müdürlüğü, bir süreden beridir alt yapı ve zemin çalışmalarının devam ettiği Merit Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’na sulama sistemi kurulumunun tamamlandığını açıkladı.

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, uzun süreden beridir alt yapı ve zemin çalışmalarının yapıldığı Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’na ihaleyi kazanan şirket tarafından sulama sistemi kurulumunun gerçekleştirildiğini açıkladı.

Tek, sahanın çim ekime hazır durumda olduğunu ve ihaleyi kazanan şirketin kısa bir süre içerisinde çim ekimi çalışmalarına başlayacağını ifade etti.

