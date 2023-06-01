Mustafa Hacıali İşletmeleri’nden, Yılmazköy’e bir sezon daha destek

Mustafa Hacıali İşletmeleri, Yılmazköy'e yeni sezonda da sponsor oldu.

Geçtiğimiz sezonu güçlü sponsoru ile geçiren Yılmazköy, sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Sarı lacivertliler, yeni sezonda da Mustafa HacıaliYılmazköy ismiyle mücadele edecek.

Yılmazkoy Spor Kulübü Başkanı Necip Dinarlı ve yönetim kurulu üyeleri ana sponsor Mustafa Hacıali LTD. Direktörü Mustafa Hacıali'yi ziyaret etti.

Ziyarette Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amacoğlu ve Yılmazköy Muhtarı Mehmet Üçöz de hazır bulundu.

Mustafa HacıaliLTD'e geçen yılki katkılarından dolayı teşekkür edilirken bir de forma hediye edildi.

