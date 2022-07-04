Mustafa Ercen futbol şenliğiyle anıldı

Yeniboğaziçi’nin genç yaşta hayatını kaybeden futbolcusu Mustafa Ercen anısına düzenlenen “Futbol Şenliği” Pazar günü gerçekleştirildi.
Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda yer alan turnuvanın U15 kategorisinde Yeniboğaziçi, Vadili’yi 5-2 mağlup ederken Yeniboğaziçi ile Mağusa Futbol Veteranlar’ı arasında oynanan maç 3-2’lik sonuçla Mağusa’nın oldu.
Futbol Şenliği’nde yapılan karşılaşmaların ardından düzenlenen törende takımlara kupa ve plaketleri yetkililer tarafından takdim edildi.
Yeniboğaziçi’nde Futbol Şenliği Mustafa Ercen anı organizasyonu dün yapıldı
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