Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa kararı aldı. Birliğin, bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği yere dönüştüğünü belirten Cengiz, yönetim kurulu toplantılarına katılmayacağını dile getirdi.
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