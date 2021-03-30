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Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiğini açıkladı

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Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti
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Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa kararı aldı. Birliğin, bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği yere dönüştüğünü belirten Cengiz, yönetim kurulu toplantılarına katılmayacağını dile getirdi.
 
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