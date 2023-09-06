Mustafa Behlül, Antalyaspor Futbol Akademi Atletik Performans Direktörü

Başarılı spor eğitmenlerimizden Yrd.Doç.Dr.Mustafa Behlül Türkiye Süper Lig kulüplerinden Antalyaspor futbol akademisinin atletik performans direktörü oldu

Ülkemizin spor eğitmenlerinden, Yrd.Doç.Dr.MustafaBehlül Türkiye Süper Lig kulüplerinden Antalyaspor ile profesyonel bir anlaşmaya imza attı. Atletik performans üzerinde kendini geliştiren ve bu alanda eğitim veren eğitmenlerden Mustafa Behlül aynı zamanda Kıbrıs Objektif’in de köşe yazarları arasında. Spor ve sporcu performansı üzerine bilimsel yazılar yanında, bilgilendirici yorumları ile büyük beğeni toplayan Mustafa Behlül, Antalyaspor futbol akademisinin atletik performans direktörü oldu. Türkiye’de Antalyaspor ile görüşen ve kulübün altyapı direktörü Ferda Ramanlı ile anlaşma sağlayan Mustafa Behlül 2024 sezonu sonuna kadar Antalya’da kalacak. Antalyaspor altyapı direktörü Ferda Ramanlı ile Antalya spor kulübünde yapılan görüşme sonrasında Mustafa Behlül Antalyaspor Futbol Akademisinin atletik performans direktörü olarak göreve başladı.



