Muslera’nın performansı endişe verici

Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da kaptan FernandoMuslera'nın performansı endişe verici. Sezon başından beri yaptığı hatalarla alıştırdığı formundan uzak olduğunu gösteren Uruguaylı kaleci, pozisyon başına yediği gol oranında ligin en kötüsü konumunda

Galatasaray'da 10 yılı aşkın süredir forma giyen FernandoMuslera, bu sezonki performansıyla ve hatalarıyla şaşırtıyor.

2-1 kazanılan Göztepe maçında yediği golde kalesini erken boşaltması nedeniyle eleştirilen deneyimli file bekçisi, bu sezonki kötü performansıyla SArı-kırmızılı camiada endişeye sebep oldu.

35 yaşındaki Uruguaylı kaleci, Süper Lig'de geride kalan 7 haftalık süreçte kalesine gelen 24 gol pozisyonunda 10 gol yedi. Kurtarış yüzdesi %58 olan Muslera, bu alanda ligin en kötü kalecisi konumuna geriledi.

Muslera geçen sezonlarda kurtarış yüzdesini %80'lere çıkarmış ve ligin en iyisi olmuştu.

GALATASARAY, LİGDE 4 MAÇ SONRA KAZANDI

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, İzmirli renktaşını yenerek Süper Lig'deki 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

Sezona GZT Giresunspor'u 2-0 ve AtakaşHatayspor'u 2-1 yenerek giren sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Kasımpaşa ve Trabzonspor ile 2-2'lik skorlarla berabere kaldı. Galatasaray, son 2 müsabakada da Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 ve YukatelKayserispor'a ise 3-0 mağlup oldu.

Ligin 7. haftasında Göztepe'yi konuk eden sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Galatasaray, ligde 2 müsabaka sonra da gol sevinci yaşadı.

GÖZTEPE, SON 3 MAÇINI KAYBETTİ

İzmir temsilcisi, Süper Lig'de son 3 maçında mağlup oldu.

Teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde ilk maçında 4. haftada MedipolBaşakşehir'i mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki Altay, AtakaşHatayspor ve Galatasaray karşılaşmalarından puan çıkaramadı.

LUYİNDAMA'NIN HATASI GOLE NEDEN OLDU

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperiChristianLuyindama'nın kaptırdığı top golle sonuçlandı.

Müsabakanın 43. dakikasında rakip yarı alanın ilk metrelerinde sağ kanatta Luyindama topu Halil Akbunar'a kaptırdı. Göztepe'nin kaptanı, bekletmeden pasını savunma arkasına sarkan CherifNdiaye'ye gönderdi. Kaleci FernandoMuslera'yı önde yakalayan Senegalli santrfor, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Bu hatasının ardından Luyindama, top ayağına her geldiğinde sarı-kırmızılı taraftarın ıslıklı tepkisiyle karşılaştı. Bir süre sonra lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Luyindama'ya moral vermeye çalıştı. Bazı taraftarlarda da tezahüratla ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi. Teknik direktör Fatih Terim de taraftarların bu tavrına alkışla karşılık verdi.

Fatih Terim, devre arasında Luyindama'yı oyundan alarak Alpaslan Öztürk'ü sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ikinci yarının başında takımı tribüne çağırarak tezahürat yaptı.

BİR HATA DA İRFAN CAN EĞRİBAYAT'TAN

Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, yaptığı büyük hatayla Galatasaray'ın beraberliği bulmasına neden oldu.

Mücadelenin 49. dakikasında Halil Dervişoğlu'nun uzaktan şutu yerden ve etkisiz geldi. 23 yaşındaki file bekçisi, üzerine gelen meşin yuvarlağı elinden kaçırınca top çizgiyi geçti.

Karşılaşmanın 37. dakikasında da ciddi bir hata yapan İrfan Can'ın ikinci hatası takımının skor üstünlüğünü kaybetmesine yol açtı.

HALİL VE MORUTAN İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaraylı futbolcular Halil Dervişoğlu ile OlimpiuMorutan, bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekiple bu sezonki 4. resmi maçına çıkan Halil, 49. dakikada İrfan Can Eğribayat'ın hatasında fileleri havalandırarak ilk kez gol sevinci yaşadı.

Yeni transferlerden OlimpiuMorutan ise 6. resmi maçında sarı-kırmızılı formayla ilk kez skoru değiştirdi.

