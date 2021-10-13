Muslera, uçaktan inip maça çıkacak

Galatasaray'da, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesinde FernandoMuslera’yı yine zorlu bir yolculuk bekliyor. Milli takım kampında olan Uruguaylı kaleci, pazar günü oynanacak maçtan saatler önce İstanbul'da olacak

Galatasaray'da Muslera’yı yine zorlu bir maraton bekliyor. Uruguaylı eldiven, İttifak Holding Konyaspor mücadelesi öncesinde İstanbul'a gelmek için yoğun çaba sarf edecek.

Muslera, 15 Ekim'de Brezilya'ya karşı 03.30'da oynanacak karşılaşmada görev alacak.

Sarı kırmızılılar ise İttifak Holding Konyaspor'u 17 Ekim Pazar günü 16.00'da konuk edecek.

Brezilya maçından sonra dönüş yolculuğuna başlayacak tecrübeli kalecinin, 16 Ekim’i, 17 Ekim’e bağlayan gece İstanbul’a geleceği öğrenildi.

İttifak Holding Konyaspor maçına sayılı saatler kala Türkiye'de olacak Muslera’nın, antrenman yapmadan kaleyi koruması bekleniyor.

FernandoMuslera, bu sezon benzer durumu Trabzonspor maçı öncesinde de yaşadı. Takımla antrenman yapmadan Trabzon’da sahadaki yerini alan Muslera, kalesinde 2 gole engel olamamıştı.

Diğer yandan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılıların hedefinde Arsenal forması giyen Muhammed Elneny olduğu belirtildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mısırlı futbolcunun, Galatasaray’da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Yaz transfer döneminde de gündeme gelen Elneny'ye yönetim, Muslera’nın aldığı 2,5 milyon euroluk tavan ücretin üzerinde maaş vermek istemiyor.



