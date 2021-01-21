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Muslera tarihe geçti

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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi FernandoMuslera, Süper Lig'de üst üste 10 sezon aynı takım formasıyla maça çıkan ilk yabancı futbolcu oldu

Muslera tarihe geçti
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Haziran ayında, Çaykur Rizespor deplasmanında yaşadığı sakatlıktan bu yana tedavi süreci devam eden FernandoMuslera, Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte formasına kavuştu.
2020-2021 sezonunda ilk kez sahne alan Muslera, bu mücadeleyle birlikte tarihe geçti. Uruguaylı file bekçisi, Süper Lig'de üst üste 10 sezon boyunca aynı takım formasıyla maça çıkan ilk yabancı futbolcu oldu.
2011-2012 sezonunda sarı-kırmızılı ekibe katılan Muslera, geride kalan süreçte 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı formayı 362 kez sırtına geçiren tecrübeli eldiven, Türkiye kariyerinde toplamda 14 kupa kazandı.
 
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