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Muslera takımla çalışmalara başladı

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Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı. Muslera ile Feghouli, takımla birlikte çalışmalara katıldı

Muslera takımla çalışmalara başladı
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde, sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor ile oynanan son 16 turu maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.
Uruguaylı kaleci FernandoMuslera ile Feghouli, takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Yeni Malatyaspor maçının ardından yapılan tetkiklerde sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Taşdemir'in tedavisine başlandı.
 
 
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