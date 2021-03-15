Muslera ile nikah tazeleniyor

Galatasaray Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. İmza töreni bugün 14.30'da düzenlenecek

Galatasaray'da FernandoMuslera'nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılıyor. Uruguaylı kaleci ile bugün saat 14.30'da sözleşme imzalanacak.

İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-2012 sezonu başında transfer edilen 34 yaşındaki kaleci, geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi oldu.

Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada üçüncü kez "dalya" demişti.

En çok kupa kazanan yabancı futbolcu

FernandoMuslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını taşıyor.

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 5 kez Süper Lig, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 14 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Bu rekorun önceki sahibi, sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından GheorgheHagi'ydi. Rumen futbolcu, Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı KUpası (TFF Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazanmıştı.

Taffarel ve Mondragon'un rekorunu kırdı

FernandoMuslera, Galatasaray'ın efsane kalecileri ClaudioTaffarel ve FarydMondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak Taffarel ile Mondragon'u geride bıraktı.

Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

