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Musa ile Türk Ocağı’nın yolları ayrıldı

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Musa ile Türk Ocağı’nın yolları ayrıldı
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Süper Ligde kötü bir sezon geçiren ve 14. hafta sonunda son sıraya gerileyen Türk Ocağı’nda deneyimli yıldız Musa Şanlıer ile yollar ayrıldı.
Son olarak Doğan Türk Birliği maçında forma giyen Musa Şanlıer, 2 haftadır takım kadrosunda yer almıyor. Kulüp yönetimi ve Musa Şanlıer arasında maddi konularda yaşanan sıkıntıdan dolayı yolların ayrıldığı öğrenildi. Türk Ocağı’ndadaha önce Tahsin ile de yollar ayrılmıştı.
 
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