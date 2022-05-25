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Musa, Göçmenköy’le anlaştı

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Musa, Göçmenköy’le anlaştı
AKSA Süper Ligin başkent ekiplerinden Göçmenköy, kadrosuna takviye yaptı.
Geçtiğimiz sezon Cihangir’de oynayan ancak son haftalarda takımdan ayrılan tecrübeli futbolcu Musa Şanlıer Göçmenköy’le anlaştı.
Teknik adam olarak İltaç Karayel’i takımın başına getirdikten sonra Arslan Bıçaklı, Abdullah Yusuf ve İltaç Karayel’den oluşan transfer komitesi çalışmalarına hız kazandırdı. Bu bağlamda geride bıraktığımız dört sezonda Cihangir forması giyen 32 yaşındaki hücum oyuncusu Musa Şanlıer ile anlaşma sağlandı.
 
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