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Muratcan ve Ufuk Altınorduspor kampında

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Doğan Türk Birliği U15 ve A2 takımlarında forma giyen Muratcan Kotar ve Ufuk Andiç, yeteneklerini Türkiye’de gösterecekler

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Muratcan ve Ufuk Altınorduspor kampında
Şampiyon Doğan Türk Birliği U15 Takımının kalecisi Muratcan Kotar ve stoperi Ufuk Andıç, Türkiye 1. Lig ekibi Altınordu'nun alt yapı kampına katılmak için sabah saatlerinde adadan ayrıldı.
Doğan Türk Birliği'nin Küçük Kaymaklı ile oynadığı finalde Altınordu ekibi tarafından izlenen Muratcan ve Ufuk, beğenilerek Altınordu alt yapısının kampına davet edilmişti.
Genç sporcular bu sabah saatlerinde adadan ayrılarak Altınordu alt yapısının hazırlık kampına katıldılar.
 
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