Murat Uluç'tan bir rekor daha

Türk futbolunun emektar ismi Murat Uluç, rekorlarına bir yenisini ekledi. Altay'ın 43 yaşındaki kaptanı, Trendyol 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından TFF 2. Lig'de de gol atan en yaşlı oyuncu oldu

Altay'ın 43 yaşındaki golcüsü Murat Uluç rekorlarına yenisini ekledi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden İzmir ekibi, deplasmanda Ankaraspor'u tecrübeli santrforun attığı golle 1-0 mağlup etti.

72. dakikada oyuna giren deneyimli oyuncu, 84. dakikada fileleri havalandırdı. Murat Uluç böylece TFF 2. Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.

Bu rekor, ilerlemiş yaşına rağmen alt liglerde Türk futboluna renk katan usta golcünün ilk başarısı değil. Emektar forvet daha önce 42 yıl 6 ay 21 günle Ziraat Türkiye Kupası'nda gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

Altay'ın kaptanı ayrıca geçen sezon Giresunspor'u 1-0 yendikleri maçta, 42 yıl 9 ay 8 günle Trendyol 1. Lig'de de aynı rekoru ele geçirdi.

Süper Lig'de gol atan en yaşlı futbolcu olan İbrahim Öztürk de başarısını Murat Uluç gibi Altay formasıyla yaşamıştı.

Tecrübeli stoper 21 Mayıs 2022'de Kasımpaşa'ya 4-2 yenildikleri karşılaşmada 40 yıl 11 ay ile bu ünvanı elde etti.

