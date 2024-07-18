banner913
banner932
Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi
Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi
11 0
Başkent’te dostluk buluşması
Başkent’te dostluk buluşması
19 0
 
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
22 0
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
57 0
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
30 0
Sahillerde değişmeyen manzara
Sahillerde değişmeyen manzara
33 0
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
23 0
banner1032

Muhtaroğlu, yeniden başkanlığa aday

banner1020

banner974
Muhtaroğlu, yeniden başkanlığa aday
banner971
Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) Başkanı Hakan Muhtaroğlu, 24 Temmuz Çarşamba günü yapılacak genel kurulda başkanlığa yeniden aday olduğunu duyurdu.
KTFHGD) Başkanı Hakan Muhtaroğlu’nun basın yoluyla yaptığı başkan adaylığı duyurusu  şöyle:
Futbol camiasının bilgisine,
Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği’nin 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü gerçekleşecek olan Seçimli Olağan Genel Kurul’da yeniden başkanlık için aday olduğumu bildiririm. Geride kalan 2 yıllık sürede derneğimizin kurumsallaşması, hakem haklarının korunması ve paydaşlarımızla olan iletişimlerimiz konusunda olumlu adımlar attık. Bu süre zarfında gerek hakem ücretleri, gerek hakemlerin giyim kuşam ve malzemeleri, elektronik araç ve gereçleri konusunda bir süredir yaşadığımız sıkıntıları büyük oranda aştık ve son iki sezonda bu konuda sıkıntı yaşamadık. Tüm bunların yanında en çok önem verdiğimiz konu olan eğitim konusunda Merkez Hakem Kurulu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile birlikte olumlu işler yaptık ve hakemlerimizin, gözlemcilerimizin ve saha komiserlerimizin eğitimleri konusuna ağırlık verdik.
Yeni dönemde işimizin kolay olmadığının farkında olarak yeniden yönetimdeki arkadaşlarım ile birlikte bu göreve talip olma kararı verdik. Bu dönem içerisinde yine özveri ile hakemlerimizin, gözlemcilerimizin ve saha komiserlerimizin çalışma şartlarını, imkanlarını, haklarını yükseltmek için var gücümüzle çalışıp ülke futboluna katkı koymayı sürdüreceğiz. Bu bağlamda futbol camiası içerisinde tüm paydaşlarımız ile işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.