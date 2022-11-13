Mücadele vardı, gol yoktu

Aksa Süper Ligin 8. Hafta karşılaşmasında Mesarya konuk ettiği Merit A. Yeşilova ile 0-0 berabere kaldı

Stad: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Mehmet Ekşici, Cenk Aras Özfuttu, Hüseyin Eyyüpler

Mesarya: Mehmet, Orhan, Abdullah, Yusuf, Çağrı, Ali, İbrahim, Ahmet, Mustafa, Salahi, Okan

M.A.Yeşilova: Mustafa, Galip, Eyüp, Mejdi, Mustafa, Memduh, Aksel, Vakkas, Yasin, Billy, Kossi

AKSA Süper Lig’de 8.hafta maçında Mesarya ile M.A.Yeşilova golsüz berabere kaldı. Karşılaşmada çok gol pozisyonu olmazken, her iki takım da gol atma başarısı gösteremedi ve puanları paylaştı. Bu sonucun ardından Mesarya puanını 15, Merit Alsancak Yeşilova ise 5’e çıkardı.