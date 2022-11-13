Mücadele vardı, gol yoktu

Stad: Paşaköy Hasan Onalt Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Mehmet Ekşici, Cenk Aras Özfuttu, Hüseyin Eyyüpler
Mesarya: Mehmet, Orhan, Abdullah, Yusuf, Çağrı, Ali, İbrahim, Ahmet, Mustafa, Salahi, Okan
M.A.Yeşilova: Mustafa, Galip, Eyüp, Mejdi, Mustafa, Memduh, Aksel, Vakkas, Yasin, Billy, Kossi
AKSA Süper Lig’de 8.hafta maçında Mesarya ile M.A.Yeşilova golsüz berabere kaldı. Karşılaşmada çok gol pozisyonu olmazken, her iki takım da gol atma başarısı gösteremedi ve puanları paylaştı. Bu sonucun ardından Mesarya puanını 15, Merit Alsancak Yeşilova ise 5’e çıkardı.