banner875
banner815
İskele’de birer attılar, birer aldılar
İskele’de birer attılar, birer aldılar
15 0
Cumhuriyet Rallisini Haskasap kazandı
Cumhuriyet Rallisini Haskasap kazandı
45 0
 
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
19 0
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
25 0
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
36 0
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
21 0
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
46 0
banner878

Mücadele vardı, gol yoktu

banner476

Aksa Süper Ligin 8. Hafta karşılaşmasında Mesarya konuk ettiği Merit A. Yeşilova ile 0-0 berabere kaldı

banner825
Mücadele vardı, gol yoktu

Stad: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Mehmet Ekşici, Cenk Aras Özfuttu, Hüseyin Eyyüpler

Mesarya: Mehmet, Orhan, Abdullah, Yusuf, Çağrı, Ali, İbrahim, Ahmet, Mustafa, Salahi, Okan

M.A.Yeşilova: Mustafa, Galip, Eyüp, Mejdi, Mustafa, Memduh, Aksel, Vakkas, Yasin, Billy, Kossi 

AKSA Süper Lig’de 8.hafta maçında Mesarya ile M.A.Yeşilova golsüz berabere kaldı. Karşılaşmada çok gol pozisyonu olmazken, her iki takım da gol atma başarısı gösteremedi ve puanları paylaştı. Bu sonucun ardından Mesarya puanını 15, Merit Alsancak Yeşilova ise 5’e çıkardı.

banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.