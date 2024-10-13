MTG’ye, Yenicami freni

Mağusa Türk Gücü 3 yıl aradan sonra yeniden döndüğü Canbulat Stadı’nda konuk ettiği Yenicami’yle 1 – 1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı

Stat: Canbulat Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Arif Malek, Mehmetcan Erli

Mağusa T. Gücü: Ufuk, Zihni, (Sinan Öğüt), Mehmet Gürlü(Rashad M.), Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin, Erhun Öztümer, Emre Özsin(Atay), Opa N.’Guette, Nevzat, Şenol .

Yenicami: Süleyman, Karan, Görkem, Ali, Hascan, Yasin, İrfan ( Barış Kaya) Fikret (Remzi), Ngnowa Dangmo, Nfanly Syll, Jimmy Mpanzu.

Goller: Dk.45+15 Şenol Şoför (MTG) Dk.36 Hascan Kırmaz (YAK)

Kırmızı Kart: 45+10 Nfanly Sylla (YAK)





AKSA Süper Lig’in 4’üncü haftasına lider giren ve Yenicami’yi konuk eden Mağusa Türk Gücü, Yenicami ile 1-1 berabere kalarak sezonun ilk puan kaybını yaşadı. 3 sezon aradan sonra Canbulat Stadı’na dönüş yapan Mağusa Türk Gücü, 36’ncı dakikada Hascan Kırmaz’ın golüne engel olamadı. Ev sahibi ekip 45+15’inci dakikada Şenol Şoför’ün golüyle skoru dengelese de karşılaşmada başka gol olmadı. Sakatlık nedeniyle uzun süre duran ilk devrenin duraklama anlarında Yenicami’de Nfanly Sylla kırmızı kart gördü ve Yenicami ikinci devreyi 10 kişiyle oynadı.

Bu kayıpla birlikte Mağusa Türk Gücü 10 puana yükseldi ve liderliği Doğan Türk Birliği’ne devretti. Yenicami ise aldığı beraberlikle puanını 4’e çıkardı.

Öte yandan Süper Lig’in son şampiyonu Mağusa Türk Gücü, geçtiğimiz sezonda ligde oynadığı iki Yenicami maçında da galip ayrılamamıştı. Mağusa Türk Gücü’nün geçtiğimiz sezon maç sonunda şampiyonluğunu kutladığı Yenicami maçı beraberlikle sonuçlanmıştı.

