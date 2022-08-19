MTG’nin Gerede kampı tamamlandı

Aksa Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü bir haftalık Bolu'daki kamp çalışmalarını tamamladı.

Gerede'de elverişli çalışma ortamında günde çift idmanla hazırlıklarını sürdüren sarı yeşilliler kamp boyunca iki de hazırlık maçı oynadı.

TFF 3.Lig ekiplerinden Osmaniyespor ile golsüz berabere kalan Türk Gücü, Çatalcaspor'u 2-0 mağlup etti.



