MTG’nin genç yeteneği de Mormenekşe’de

Sezon süper lig hedefiyle başlayan ve takımın başına tecrübeli teknik direktör Ahmet Ogan’ı getirerek iddialı bir kadro kuran kırmızı yeşilli Mormenekşe ekibi kadrosuna birçok oyuncu katarken, MağusaTürk Gücü’nün genç yeteneği Arda Maydon’u da renklerine kattı.

Geçtiğimiz gün oynanan Yenicami maçında da görev alan Maydon performansı ile göz doldurdu.

