MTG’nin genç yeteneği de Mormenekşe’de

Sezon süper lig hedefiyle başlayan ve takımın başına tecrübeli teknik direktör Ahmet Ogan’ı getirerek iddialı bir kadro kuran kırmızı yeşilli Mormenekşe ekibi kadrosuna birçok oyuncu katarken, MağusaTürk Gücü’nün genç yeteneği Arda Maydon’u da renklerine kattı.
Geçtiğimiz gün oynanan Yenicami maçında da görev alan Maydon performansı ile göz doldurdu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.