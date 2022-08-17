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MTG’nin bileği Gerede de bükülemiyor

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MTG’nin bileği Gerede de bükülemiyor
Aksa Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü hazırlık kampı çerçevesinde bulunduğu Türkiye’nin Bolu İline bağlı Gerede ilçesindeki çalışmalarını hazırlık maçıyla sürdürdü.
Kamptaki ikinci hazırlık maçını Gerede’de Türkiye 3. Lig takımlarından Çatalca Spor ile yapan MTG sahadan galip ayrılmasını bildi.
Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 eşitlikle tamamlanırken,  64. dakikada Bünyamin, 78. Dakikada ise Şenol Şöför’ün attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan taraf Mağusa Türk Gücü oldu. MTG ilk hazırlık maçında ise 0-0 berabere kalmıştı.
 
 
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