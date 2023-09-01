MTG’nin bileği bükülmüyor

Futbolda 2023 – 2024 sezonu hazırlıklarına devam eden takımlar, hazırlık ve anı maçları oynuyorlar. Dün oynanan hazırlık maçında Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü ile Birinci Lig ekibi Çanakkale, Garga Arena’da karşılaştılar. Hazırlık karşılaşmasında Mağusa Türk Gücü, Çanakkale SK karşısında maçı 3 – 2 kazandı.

Mağusa Türk Gücü’nün gollerini 38. dakikada Mustafa Salk , 40. dakikada Arif Uysal , 64. dakikada Erhun Öztümer kaydetti.

