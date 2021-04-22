MTG’den, Yenicami’ye ince gönderme

Avrupa Süper Liginin kurulması gündeme gelmesi sonrasında UEFA’nın bu ligde yer alacak kulüplere yaptırım uygulayacağını açıklaması ülkemizde de yankı buldu.

K-PET Süper Lig ekiplerimizden Yenicami’den de Avrupa Süper Liginde yer alacak olan Real Madrid ve Barcelona’ya çağrı yapılmasından sonra, son şampiyon Mağusa Türk Gücü’nden (MTG) de paylaşım yapıldı.

Mağusa Türk Gücü’nün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda Yenicami’ye gönderme bulunulurken, “Beraber gidersek, finalin adı şimdiden bellidir. Üçüncülük yarışında başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

