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MTG’den tek gollü galibiyet

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MTG’den tek gollü galibiyet
Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, hazırlık maçları ile de takımlar eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.
AKSA Süper Ligde mücadele edecek 2 ekip Hamitköy ile Mağusa Türk Gücü,Esat Erdoğmuş Stadında karşılaştı. Hamitköy, son şampiyon Mağusa Türk Gücü karşısında iyi mücadele etmesine karşın ikinci devrede kalesinde golü gördü.
Hüseyin Eyyüpler’in başarılı bir yönetim sergilediği maçta Mağusa Türk Gücü’nün tek golünü Nevzat’ın asistinde Uğur kaydederken, maç 0 – 1 skoru ile sona erdi.
 
 
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